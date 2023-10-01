صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني بالعيد الوطني لبلاده

1 أكتوبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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1 أكتوبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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