الشرطة التركية

انفجار قرب مقر البرلمان في أنقرة

1 أكتوبر، 2023
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مع دوي انفجار الأحد في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان الذي كان من المقرر بأن يفتتح دورته الجديدة في وقت لاحق من اليوم، وفق ما ذكر مراسل فرانس برس.

وأفادت وسائل إعلام تركية أيضا عن سماع أصوات إطلاق نار في المكان حيث سارعت أجهزة الطوارئ.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان “هجوما إرهابيا” أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09:30 صباحا (06:30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير”.

المصدر
فرانس برس
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1 أكتوبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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