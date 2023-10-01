الذهب يسجل خسائر شهرية بنسبة 5% ويهبط إلى 1849 دولارا للأونصة

سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية بنسبة 5 في المئة لتهبط إلى مستوى 1849 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.

وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) انخفضت بنسبة 0.67 في المئة أي ما يعادل 12.5 دولار للأونصة وبذلك سجل الذهب خسائر أسبوعية وفصلية وشهرية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وأضاف التقرير أن من أهم أسباب انخفاض الذهب كان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في إطار مواجهة الضغوط التضخمية إذ سجل مقياس التضخم الأمريكي أقل زيادة شهرية منذ نوفمبر 2020.

وأوضح أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي وهو أقل من التوقعات مما أدى إلى عزوف المستثمرين لشراء الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق.

وذكر أن البنك المركزي الأمريكي يستمر في الإدلاء بتصريحات تؤكد التزامه بسياسة أكثر صرامة من جهة رفع أسعار الفائدة على الدولار إذ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في تصريحات مؤخرا إن سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة عند مستوى الذروة أو بالقرب منه “لكن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة بعض الوقت للتأكد من التغلب على التضخم”.

وأكد التقرير أن هذه التصريحات “تعني أننا بعيدون عن أي خفض لأسعار الفائدة” مما يعني استمرار الضغوط على الذهب في ظل عدم وجود مؤشرات لضعف الاقتصاد الأمريكي.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 18.6 دينار (نحو 57 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 17 دينارا (نحو 52 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 265 دينارا (808 دولارات) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.