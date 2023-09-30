قوة الإطفاء

فرق الإطفاء تسيطر على حريق منزل في منطقة صباح السالم

30 سبتمبر، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم السبت يفيد عن إندلاع حريق في منزل بمنطقة صباح السالم.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مراكز القرين و مشرف إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الأول من المنزل وعلى الفور باشرت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة علية واسفر الحادث عن إصابة أربع أشخاص بحالات إختناق و تم إسعافهم للمستشفى عن طريق الطوارئ الطبية.

المصدر
قوة الإطفاء
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30 سبتمبر، 2023
0 81 أقل من دقيقة

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