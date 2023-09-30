مبنى “إكسبو الدوحة” يدخل موسوعة غينيس بأكبر سطح أخضر في العالم
أعلنت هيئة الاشغال العامة القطرية اليوم السبت دخول المبنى الرئيسي لمعرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم والذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 4031 مترا مربعا.
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) عن الهيئة أن الرقم القياسي العالمي الجديد هو السادس الذي تحققه الهيئة خلال السنوات الأخيرة حيث سجلت بالسابق خمسة أرقام قياسية في موسوعة (غينيس) تشمل إنشاء أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في لوسيل وإقامة أطول مسار مكيف خارجي في حديقة مفتوحة في حديقة أم السنيم.
وأضافت الهيئة إلى أن من الأرقام القياسية المسجلة بالموسوعة أيضا توفير أطول مسار دراجات هوائية متصل (المضمار الأولمبي) وأطول قطعة إسفلت تم رصفها بشكل متواصل على طريق الخور بالإضافة إلى مشاركة أكبر عدد من الجنسيات في زراعة الأشجار في آن واحد.
وذكرت أن المشاريع التي تنفذها الهيئة تمهد الطريق للعديد من الأحداث العالمية الكبرى في قطر مشيرة إلى المشاريع التي تم تنفيذها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) ومعرض (إكسبو 2023 الدوحة للبستنة) إلى جانب سباقات (الفورمولا 1) المقرر اقامتها في الدوحة الشهر المقبل.
وأشارت إلى أن هيئة الأشغال العامة أكملت تشييد المبنى الرئيسي للمعرض والمباني الخدمية فضلا عن تجهيز حدائق المعرض الخارجية والداخلية استعدادا لاستضافة المشاركين في أحد أهم معارض البستنة بالشرق الأوسط حيث تم الأخذ في الاعتبار عند تصميم المبنى إظهار أعلى معايير البستنة ضمن منطقة ذات مناخ حار وتقديم نموذج الدولة الخضراء في إقليم صحراوي.
كما صمم المشروع ليقدم للزائر تجربة تفاعلية مع الطبيعة والبناء العمراني الحضاري ممزوجة بلمسات من الطابع القطري مع زراعة سطح المبنى الرئيسي بنبات (البناسيتم) و(الداليا) و(العشب الأخضر).
يذكر ان معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) وستستمر فعالياته إلى ال28 من مارس من العام القادم.