آسياد هانغجو: ذهبيتان لقوى البحرين في 400 م سيدات و10 آلاف م رجال

حققت البحرين ثنائية ذهبية-فضية في سباق 400 م سيدات السبت في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، مع تتويج مجيدات أولواكيمي أديكويا أمام مواطنتها سلوى عيد ناصر، فيما خطف العداء بيرهانو باليو ذهبية 10 آلاف متر.

ورفعت البحرين رصيدها إلى ثلاث ذهبيات في الألعاب الحالية، بعد تتويج كيلونزو موتوسيو في سباق 10 آلاف م للسيدات الجمعة.

وسجّلت النيجيرية الأصل أديكويا 50.66 ثانية مقابل 50.92 لعيد ناصر، بعد سيطرتهما على السباق من بدايته حتى النهاية، فيما حلّت الماليزية فالابوي شيرين سامسون ثالثة (52.58).

واستعادت أديكويا (30 عاماً) الذهبية التي أحرزتها في إينتشيون 2014 من عيد ناصر (25 عاماً) المتوجة في النسخة الماضية في جاكرتا 2018.

وقالت أديكويا لفرانس برس “لقد واجهت وفزت أمام افضل العداءات على مستوى العالم. كنت في وضعية جيدة خلال السباق وهذا ما ادى الى تتويجي بالذهب”.

تابعت “رسالتي للرياضيات في البحرين بعدم الاستسلام واطالبهم بالعمل والاجتهاد دائما لتحقيق الاهداف والنتائج.. في أولمبياد باريس، أريد ان احرز ميدالية، لا اعرف ما هو معدنها لكن اريد ميدالية”.

وكانت عيد ناصر، بطلة العالم 2019 في الدوحة، اوقفت في 2021 لعامين بسبب خرقها قواعد المنشطات.

وبعدها بقليل، نال بيرهانو باليو سباق 10 آلاف م، مسجلاً 28:13.62 دقيقة، أمام الهنديين كومار كارتيك (28:15.38 د) وغولفير سينغ (28:17.21 د).

قال باليو (27 عاماً)، الاثيوبي المولد وحامل ذهبية 5 آلاف م في جاكرتا 2018 وسادس أولمبياد طوكيو “أنا مرهق. توقعت الفوز والآن سيكون هناك سباق 5 الاف م”.

وتنتظر البحرين ميداليات أخرى في منافسات أم الألعاب خاصة وهي تشارك بـ38 عداء وعداءة في مختلف المسابقات، وتأمل في تخطي إنجازها السابق في النسخة الماضية التي أقيمت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا 2018، وحققت خلالها البحرين 23 ميدالية، منها 10 ميداليات ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات.