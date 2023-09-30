الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسجيل قضية بحق قائد الشاحنة المتسببة في حادث تصادم جسر الدائري الخامس

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسجيل قضية بالواقعة (في مخفر الرابية) بحق قائد الشاحنة المتسببة في حادث تصادم شاحنة (بجسر ايكيا تحت الانشاء) مقابل مجمع الافنيوز على طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) بإتجاه منطقة السالمية.

وكانت الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تحويل سير الطريق الى شارع محمد بن قاسم.ودعت قائدي المركبات اتخاذ طرق بديلة حتى يتم التعامل مع الحادث وضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات والتعاون مع رجال الامن عند المرور على الطريق.