العراق: 107 وفيات نتيجة حريق قاعة أعراس في نينوى

أعلنت دائرة صحة عراقية، اليوم السبت، وفاة 107 أشخاص جراء الحريق الذي شب في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى /400 كم شمالي بغداد/.

وقالت دائرة صحة نينوى، منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم، إن من ضمن الوفيات 41 حالة غير متعرف عليها من بينهم خمسة أشلاء.

وأفادت بإرسال أربعة مصابين خارج البلاد للعلاج كاشفة عن اعتزامها إرسالة تسعة مصابين جدد اليوم.

وأوضحت أنه تم إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والأشلاء إلى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات.

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ليل الأربعاء الماضي ما أدى إلى سقوط عشرات الوفيات والمصابين، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.