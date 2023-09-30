الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية: الكويت حققت إنجازات تستقطب اهتمام المؤتمرات العالمية

أكد رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية الدكتور دليم الهاجري أن الكويت حققت إنجازات بارزة في مجال طب وجراحة المسالك البولية تستقطب اهتمام ومتابعة المؤتمرات الطبية الاقليمية والعالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت خلال حضوره المؤتمر السنوي ال 20 للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية الذي انطلق في دبي بحضور 250 خبيرا عالميا وأكثر من 2500 مشارك من 75 دولة ويختتم فعالياته غدا الأحد.

وأكد الهاجري ان الكويت باتت اليوم محط اهتمام أطباء وجراحي المسالك البولية في الوطن العربي والعالم مبينا انها ستستضيف المؤتمر السنوي العربي ال 20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي ال 16 في جراحة المسالك البولية في نوفمبر المقبل بمشاركة دولية.

وأوضح ان المشاركة الكويتية العالية المستوى في هذا المؤتمر الذي يعد ثالث اكبر مؤتمر على مستوى العالم دليل على الاهتمام بتطوير القطاع الصحي معربا عن تقديره للدعم والاهتمام من قبل القيادة السياسية ووزارة الصحة والقيادات بها لرفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت.

ولفت إلى أن الكويت تشارك في هذا الملتقى العلمي بأوراق عمل ومحاضرات علمية وادارة جلسات نقاشية بحضور أربعة أطباء كويتيين من الاستشاريين في جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت يقدمون خبراتهم في مجال جراحة المسالك البولية من بين أكثر من 250 خبيرا عالميا يمثلون أهم المراكز الطبية العالمية.

وقال إن المؤتمر يعتبر الأبرز والأكبر في مجاله على مستوى قارة آسيا بالإضافة إلى كونه يسمح لتوسيع مدارك المعرفة والتواصل مع زملاء المهنة في هذا المجال ويتضمن بالإضافة الى المحاضرات العلمية الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال جراحة المسالك ومحاضرات علمية للطاقم التمريضي المساعد في التدريب التخصصي في مجال أمراض جراحة الكلى والمسالك البولية لرفع مستوى العمل الطبي في هذا المجال.

وذكر الدكتور دليم الهاجري أن الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية حريصة على المشاركة بطرق فعالة عبر الندوات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية وتقديم الأبحاث من دولة الكويت في مختلف المؤتمرات العالمية والإقليمية معربا عن تقديره للدعم والاهتمام من قبل وزارة الصحة والقيادات بها لرفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت.

ويشارك في المؤتمر من الكويت كل من استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال الدكتور عبدالناصر السعيد واستشاري جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت الدكتور أحمد العنزي واستشاري جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت الدكتور حسين العنزي واستشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة الدكتور دليم الهاجري.

وأسست الجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية من قبل خبراء وأطباء من قارة آسيا في مدينة فوكوكا اليابانية عام 1990 وتتخذ من سنغافورة مقرا لها وتهدف لترويج جراحة المسالك البولية في آسيا وتحسين رعاية المرضى في المنطقة وتضم 25 رابطة وطنية آسيوية من بينها الرابطة الكويتية لجراحة الكلى والمسالك البولية التابعة للجمعية الطبية الكويتية.