من الموقوفين

الداخلية: ضبط 34 شخصا بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية والفروانية

29 سبتمبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة والحسابات التي تقوم على ترويج الرذيلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (34) شخصاً في (16) قضية منفصلة بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) ومعاهد المساج المخالفة في مختلف محافظات البلاد.

وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

المصدر
وزارة الداخلية
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29 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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