وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات غادرة استهدفت تجمعات دينية في جمهورية باكستان

29 سبتمبر، 2023
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أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الغادرة التي استهدفت تجمعات دينية بعدد من الأقاليم في جمهورية باكستان الإسلامية والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن دولة الكويت إذ تؤكد رفضها القاطع لجميع أشكال العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء لتعرب عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي.

وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا الأبرياء معربة في الوقت ذاته عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2023
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