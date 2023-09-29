لاعب منتخب الكويت يسدد نحو المرمى

منتخب الكويت لكرة اليد يفوز على نظيره الإيراني ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين

29 سبتمبر، 2023
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فاز منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الجمعة على نظيره الايراني بنتيجة (24-22) في أولى مباريات المجموعة الاولى من الدور الثاني ضمن منافسات دورة الالعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين.

وحقق (أزرق) اليد نقطتين مهمتين بعد مباراة صعبة امام المنتخب الايراني نظرا لتقارب المستوى والتنافس الكبير في المباراة اذ انتهى الشوط الاول بالتعادل (10-10) ليخطو خطوة الى الامام في مشوار التأهل الى الدور نصف النهائي.

وجاء منتخب الكويت في المجموعة الاولى من الدور الثاني الى جانب منتخبات ايران والبحرين وكوريا الجنوبية إذ يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي.

ويلعب المنتخب الوطني مباراته المقبلة أمام نظيره الكوري الجنوبي غدا السبت فيما يواجه نظيره البحريني بعد غد الاحد.

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2023
0 63 أقل من دقيقة

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