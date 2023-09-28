نابولي يقول إنه لم يقصد أبدا الإساءة إلى أوسيمن وسط خلاف

نابولي يقول إنه لم يقصد أبدا الإساءة إلى أوسيمن وسط خلاف

‬قال نابولي اليوم الخميس إنه لم يقصد أبدا الإساءة إلى مهاجمه فيكتور أوسيمن من خلال مقاطع فيديو ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن بطل الدوري الإيطالي لم يصل إلى حد الاعتذار للاعب الدولي النيجيري.

ونشر الفريق الإيطالي مقطع فيديو على تيك توك يسخر من إهدار أوسيمن ركلة جزاء في التعادل دون أهداف مع بولونيا يوم الأحد الماضي وتم حذفه لاحقا.

وهدد روبرتو كاليندا وكيل أوسيمن في وقت لاحق باتخاذ إجراءات قانونية بينما قام اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بإزالة جميع صوره بقميص نابولي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق “لتجنب أي استغلال محتمل للأمر، يود نابولي أن يوضح صراحة أن النادي لم يقصد أبدا الإساءة أو السخرية من فيكتور أوسيمن، الذي يعد مصدر قوة للنادي.

“على مدار الصيف، رفض نابولي جميع العروض لبيع المهاجم وهو دليل قاطع على تقدير النادي له.

“على وسائل التواصل الاجتماعي، وتيك توك على وجه الخصوص، يتم استخدام اللغة التعبيرية بطريقة مرحة. وفي هذه الحالة المتعلقة بفيكتور لم تكن هناك أي نية للسخرية أو الإساءة”.

وأضاف “إذا شعر فيكتور بالإهانة بأي شكل من الأشكال، فهذا لم يكن في نية النادي على الإطلاق”.

وساعد أوسيمن نابولي على إنهاء انتظاره الذي دام 33 عاما للحصول على لقب الدوري الموسم الماضي، حيث كان هداف الدوري الإيطالي برصيد 26 هدفا.

ورغم الخلاف، لعب وسجل في فوز نابولي 4-1 على أودينيزي في الدوري أمس الأربعاء ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في سبع مباريات هذا الموسم.

ويحتل نابولي حامل اللقب المركز الخامس في الدوري وسيواجه ليتشي بعد غد السبت قبل أن يستضيف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.