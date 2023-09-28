هيئة الزراعة تؤكد باجتماع خليجي حرص الكويت على دعم التعاون والتكامل الزراعي والغذائي

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس ناصر تقي اليوم الخميس حرص دولة الكويت على دعم اواصر التعاون والتكامل الخليجي في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

وقالت الهيئة في بيان إن ذلك جاء خلال ترؤس تقي وفد دولة الكويت في اجتماع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الوزاري الرابع والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لعام 2023 والذي عقدت جلساته بالعاصمة العمانية مسقط.

وأوضح البيان أن تقي شدد على ضرورة بحث كل ما يخص تطوير وتفعيل القرارات والقوانين بشأن توطيد التعاون والتنمية مشيرا الى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه لجنة التعاون الزراعي والامن الغذائي بمجلس التعاون منذ نشأتها.

ولفت مدير عام الهيئة الى دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود الساعية لتطوير الزراعة بدول المجلس وتحقيق الغاية المشتركة بالوصول الى الاكتفاء الغذائي اضافه الى الالتزام الكامل بكافة التوصيات والقوانين التي صدرت خلال الاجتماع.

وأشار البيان الى ان الاجتماع تناول مناقشة قانون نظام الحجر الزراعي الموحد وقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات واللائحة التنفيذية لقانون نظام الاسمدة ومحسنات التربة وكذلك قانون نظام (الحجر البيطري).

وذكر ان الاجتماع أصدر مجموعة من التوصيات أهمها مناقشة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمبادرة خاصة لدعم الاحتياجات العاجله للقطاع الزراعي ووضع ترتيبات مشتركة من أجل التنسيق لتحقيق أمن غذائي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي.