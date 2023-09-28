الداخلية: ضبط 3 أشخاص بتهمة إدارة عيادة أسنان وتجميل للنساء من غير ترخيص و3 آخرين يحوزون كمية كبيرة من الأدوية

ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (6) أشخاص بتهمة مزاولة مهنة الطب من غير ترخيص.

فقد توصلت ادارة حماية الآداب العامة من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن وجود مسكن يستغل من قبل مقيمة لمزاولة مهنة الطب من غير ترخيص (عيادة اسنان وتجميل للنساء) وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطها ويعاونها شخصين من نفس الجنسية، وتم العثور على ادوات طبية لعيادة اسنان وحقن للتجميل وافادة انها تمارس علاج وتجميل الاسنان والبشرة من دون رخصة طبية او شهادة.

كما تمكنت ادارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط (3) أشخاص في مختلف المناطق وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الأدوية بغرض البيع ويزاولون مهنة الطب من غير ترخيص مقابل مبالغ مالية.

وجاري احالتهم والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.