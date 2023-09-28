وزير الدفاع يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الخميس برقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الشيخ أحمد الفهد توجه في البرقية باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم سائلا المولى جلت قدرته أن يسدد خطاه ويمد سموه بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.

وأضاف الشيخ أحمد الفهد أن منتسبي الوزارة يجددون لسموه العهد والولاء والوفاء على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة الوطن المعطاء والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أرضه وبحره وسمائه وبذل الغالي والنفيس في سبيله.

ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بالخير والصحة والعافية وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسموه وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.