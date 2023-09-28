صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

28 سبتمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس برقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد أعرب في البرقية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية عن أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب.

كما أعرب عن الفخر والاعتزاز بإنجازات سموه المشهودة وسعيه الدؤوب من أجل إعلاء مكانة كويتنا الغالية على الصعد كافة داخليا وخارجيا وحماية أمنها واستقرارها وضمان كرامة شعبها الوفي.

وأضاف أن منتسبي الوزارة يجددون بهذه المناسبة العهد بالولاء والفداء والوعد لسموه بمواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه مشيرا إلى أنهم سيظلون بعون الله كما يعهدهم سموه سدا منيعا لكل من يحاول العبث أو المساس بأمن واستقرار الكويت واضعين نصب أعينهم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن سموه الكريم.

ودعا المولى عز وجل بأن يحفظ الله سموه بعنايته ورعايته وأن يديم على الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

المصدر
كونا
الوسوم
28 سبتمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

28 سبتمبر، 2023

“الهلال الأحمر”: مساعدات دولة الكويت للمغرب امتداد لواجبها الإنساني

28 سبتمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين والشيوخ بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

28 سبتمبر، 2023

الداخلية: ضبط 7 أشخاص يقومون ببيع ديزل مدعوم من الدولة وسرقة الرمال في منطقة مزارع الوفرة

28 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى