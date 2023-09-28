وزير الداخلية يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس برقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد أعرب في البرقية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية عن أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب.

كما أعرب عن الفخر والاعتزاز بإنجازات سموه المشهودة وسعيه الدؤوب من أجل إعلاء مكانة كويتنا الغالية على الصعد كافة داخليا وخارجيا وحماية أمنها واستقرارها وضمان كرامة شعبها الوفي.

وأضاف أن منتسبي الوزارة يجددون بهذه المناسبة العهد بالولاء والفداء والوعد لسموه بمواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه مشيرا إلى أنهم سيظلون بعون الله كما يعهدهم سموه سدا منيعا لكل من يحاول العبث أو المساس بأمن واستقرار الكويت واضعين نصب أعينهم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن سموه الكريم.

ودعا المولى عز وجل بأن يحفظ الله سموه بعنايته ورعايته وأن يديم على الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.