سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله مقاليد الحكم هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ،،،

يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق عبارات التهاني والتبريكات الودية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموكم حفظكم الله ورعاكم سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموكم أعواما عديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية وأن يشملكم بكرمه ورعايته ويحفظكم قائدا وذخرا لوطننا الغالي ووالدا وسندا لأهله الأوفياء.

وأود أن أستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة الوطنية المجيدة الغالية على قلوب شعبنا الوفي وكل محب لدولة الكويت ما تحقق لوطننا العزيز في عهدكم الميمون من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات والميادين بفضل من الله تعالى ثم سياستكم الرشيدة ورؤيتكم السديدة وتطلعاتكم الطموحة لتمضي كويتنا الحبيبة بخطوات ثابتة واعدة نحو مزيد من التطور والازدهار والرخاء.

كما نجدد العهد يا صاحب السمو بأن نواصل العمل بخالص الولاء وصادق العطاء خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة وطننا الغالي وإعلاء شأنه وعزة شعبه الكريم.

والله يحفظكم ويرعاكم وكل عام وسموكم بخير وهناء،،

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد”.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.