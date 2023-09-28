الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة أول الليل ومعتدل آخره في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع يكون حارا نهارا ومائلا للحرارة أول الليل ومعتدلا في آخره.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يضعف تدريجيا ويكون مصحوبا بكتلة هوائية حارة مع رياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأوضح القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق المكشوفة تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و29 درجة مئوية.

ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.