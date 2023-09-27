من الموقوفين

الداخلية: ضبط 30 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية وحولي

27 سبتمبر، 2023
0 106 أقل من دقيقة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لمتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن خلال رصد مواقع التواصل الإجتماعي ومعاهد المساج المروجة للرذيلة، تمكنت ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (30) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في (15) قضية منفصلة بمختلف محافظات البلاد.

وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
27 سبتمبر، 2023
0 106 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الكويت تؤكد دعمها لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن النووي بالعالم

27 سبتمبر، 2023

الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح

27 سبتمبر، 2023

رئيس قوة الإطفاء يتفقد مركز الإسناد بالري للوقوف على الاستعدادات لموسم الأمطار المقبل

27 سبتمبر، 2023

الشعلة: الخط الملاحي الجديد بين الكويت والإمارات يعزز التبادل التجاري ويرسخ العلاقات التاريخية بين البلدين

27 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى