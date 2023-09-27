الداخلية: ضبط 30 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية وحولي

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لمتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن خلال رصد مواقع التواصل الإجتماعي ومعاهد المساج المروجة للرذيلة، تمكنت ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (30) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في (15) قضية منفصلة بمختلف محافظات البلاد.

وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.