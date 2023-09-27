رئيس قوة الإطفاء يتفقد مركز الإسناد بالري للوقوف على الاستعدادات لموسم الأمطار المقبل

رئيس قوة الإطفاء يتفقد مركز الإسناد بالري للوقوف على الاستعدادات لموسم الأمطار المقبل

قام رئيس القوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الأربعاء بجولة تفقدية في مركز الإسناد بمنطقة الري للوقوف على جاهزية واستعدادات القوة لموسم الأمطار المقبل.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن الجولة التفقدية جاءت بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبحضور عدد من قياديي وضباط القوة وعدد من القياديين بالجهات العسكرية والمدنية.

وأضافت أنه تم استعراض المعدات والآليات المخصصة لموسم الأمطار التي يتم استخدامها لحالات التدخل السريع مثل مضخات سحب المياه الهيدروليكية المتطورة والمضخات الكهربائية والميكانيكية بجميع أحجامها وأنواعها إضافة إلى الزوارق المحمولة لاستخدامها في المناطق التي لا يمكن دخول آليات الإطفاء فيها لإخراج الأشخاص المحتجزين بالمركبات أو المنازل.

وأوضحت أنه تم بحث الاستراتيجيات والخطط الموضوعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد مع تفعيل دور غرفة قيادة الحوادث الكبرى المزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية لمتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة مع معالجة أي تداعيات مصاحبة لحالة عدم استقرار الطقس.