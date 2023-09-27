صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركمانستان بالعيد الوطني لبلاده

27 سبتمبر، 2023
0 12 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية تركمانستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
27 سبتمبر، 2023
0 12 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس قوة الإطفاء يتفقد مركز الإسناد بالري للوقوف على الاستعدادات لموسم الأمطار المقبل

27 سبتمبر، 2023

الشعلة: الخط الملاحي الجديد بين الكويت والإمارات يعزز التبادل التجاري ويرسخ العلاقات التاريخية بين البلدين

27 سبتمبر، 2023

الإطفاء: الخالد يوجه بمنح 698 عسكرياً أوسمة من مختلف الدرجات

27 سبتمبر، 2023

“مبخر” تطلق “لا يجبرونك على شي – صمم عطرك بنفسك”

27 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى