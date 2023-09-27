سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركمانستان بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركمانستان بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية تركمانستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.