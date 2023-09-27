بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8.54 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8.54 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 54ر8 نقطة ليبلغ مستوى 73ر6886 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر228 مليون سهم عبر 11690 صفقة نقدية بقيمة 4ر43 مليون دينار (نحو 3ر140 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 86ر8 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 3ر142 مليون سهم عبر 5872 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون دينار (نحو 4ر49 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 69ر8 نقطة ليبلغ مستوى 81ر7520 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5818 صفقة بقيمة 28 مليون دينار (نحو 5ر90 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 91ر7 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5710 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة من خلالتداول 1ر125 مليون سهم عبر 4578 صفقة نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار (نحو6ر44 مليون دولار).

وكانت شركات (جياد) و(أولى تكافل) و(سنام )و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(أرزان) و(عقارات ك) فكانتالأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المعدات) و(ورقية) و(الديره) و(م سلطان) الأكثر انخفاضا.