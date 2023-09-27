الإطفاء: الخالد يوجه بمنح 698 عسكرياً أوسمة من مختلف الدرجات

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح توجيهاته بالعمل على إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بمنح (341) عسكرياً وسام الدفاع الوطني و (213) عسكرياً وسام الواجب العسكري و (144) عسكرياً أنواط الخدمة العسكرية من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الإستحقاق المقرره في هذا الشأن.

وتأتي توجيهات الخالد إنطلاقاً من إهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة في ما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.