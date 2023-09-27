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يوروستات: 3.3 مليار دولار صادرات دولة الكويت الى الاتحاد الاوروبي

27 سبتمبر، 2023
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اظهرت بيانات اليوم الاربعاء ان صادرات دولة الكويت الى الاتحاد الأوروبي بلغت 3.16 مليار يورو (3.3 مليار دولار) في حين بلغت وارداتها من التكتل 3.44 مليار يورو (3.6 مليار دولار) خلال الفترة من (يناير – يوليو) من العام الحالي.

وأشارت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) ان صادرات الكويت الى الاتحاد الاوروبي سجلت في اجمالي العام الماضي 3.5 مليار يورو (3.6 مليار دولار) مقابل واردات بلغت 5.5 مليار يورو (5.8 مليار دولار).

ولفتت البيانات الى ان الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة شكلت الجزء الأكبر من الصادرات الكويتية الى الاتحاد تليها المواد الكيميائية والمنتجات المتعلقة بها.

واضافت ان الجزء الأكبر من واردات الكويت من التكتل تضمنت سلعا تصنيعية مختلفة ومنتجات كيميائية ومواد ذات صلة.

المصدر
كونا
27 سبتمبر، 2023
0 27 أقل من دقيقة

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