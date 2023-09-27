“مبخر” تطلق “لا يجبرونك على شي – صمم عطرك بنفسك”

أعلنت مبخر، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن أحدث و أهم حملاتها في عالم العطور المختصة تحت شعار “لا يجبرونك على شي – صمم عطرك بنفسك” ، حيث تم إطلاق مفهومها المبتكر والجديد كلياً في 12 متجراً في مختلف أنحاء الكويت، وذلك في إطار خطة مبخر للانتشار والتوسع وانطلاقا من الالتزام المستمر بتزويد عملائها الكرام بتجربة تسوق لا مثيل لها.

تتيح هذه التجربة الجديدة المقدم حصرياً من مبخر، الفرصة للعملاء من أجل الاستمتاع بعالم جديد من العطور المبتكرة، عبر فتح المجال للعملاءبتصميم عطورهم الخاصة. فمع هذه التجربة، لا يجلب مبخر مفهومًا جديدًا للعطر في السوق الكويتي فحسب، بل أيضًا ينقل عشاق العطور الحصرية إلى مستوى لا مثيل له من التسوق، من خلال عطور خاصة تحمل لمستهم واهتماماتهم الخاصة.

الآن اصبح ممكناً ان يستمتع العميل بالجوهر الحقيقي لما يقدمه مبخر، لدى زيارة أحد فروع مبخر الـ 12 التي توفر هذه التجربة الاستثنائية، حيث سيكون العملاء قادرين على التواصل مع احد موظفي مبخر ذوي الخبرة والمهارات العالية، لإرشادهم حول الخطوات اللازمة لتصميم منتجهم الفريد من العطور باستخدام مواد وزيوت عطرية عالية الجودة حاصلة على شهادة التصنيع الآمن من وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية ، مما يضمن ذلك جودة عطرية فاخرة لكل فرد.

وتعليقًا على المفهوم المبتكر لتجربة “صمم عطرك بنفسك ” ، قال خالد المناع، المؤسس والشريك لمبخر: «يسرنا في مبخر إطلاق التجربة الفريدة من نوعها لعملائنا يمكنهم من خلالها تصميم عطرهم الخاص والفريد من نوعه. لقد أطلقنا هذه التجربة كجزء من نهجنا الفريد نحو الريادة وتزويد عملائنا بكل ما هو جديد للتعبير عن أنفسهم”.

وأضاف: “من خلال هذه المبادرة، لا يستطيع عملاؤنا تصميم العطور الفريدة الخاصة بهم فحسب، بل يمكنهم أيضًا إعادة انتاجها مرة أخرى ، حيث تضمن هذه الميزة إمكانية حفظ التركيبات الخاصة بالعطر وإعادة ابتكارها في أي وقت في المستقبل.”

هذا وستتوفر تجربة تصميم العطر التي يقدمها مبخر في 12 فرعًا حول الكويت تشمل سوق شرق، الأفنيوز، الصالحية مول، مارينا مول، 360 مول، الكوت مول، ذا ويرهاوس، الخيران، مول العاصمة والحمراء مول.

وأوضح المناع : “على مدار السنوات الثماني الماضية، وضع مبخر بصمته الفريدة في صناعة العطور. حيث قمنا بتصميم أكثر من 120 مزيجًا من إجمالي 9 مجموعات عطرية لعملائنا. بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية تجربة “تخصيص العطر الخاص بك”، قمنا بالاستفادة من خبرتنا في مجال العطور وفهمنا العميق لاحتياجات العملاء لتقديم عطور عالية الجودة تتماشى مع احتياجاتهم ومع المعايير الدولية.

واختتم: “إن كل رائحة نصنعها هي أكثر من مجرد عطر، إنها لحظة، حوار، تواصل. وبينما نمضي قدمًا، نطمح إلى مواصلة تقديم كل ما هو مبتكر وجديد في عالم العطور لجمهورنا في جميع أنحاء العالم، وجذبهم إلى الجوهر الحقيقي وراء علامة مبخر التجارية”.