فرق الإطفاء باشرت فورا مكافحة وإخماد الحريق

5 فرق إطفاء تسيطر على حريق محلات أخشاب في الشويخ الصناعية

27 سبتمبر، 2023
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أعلنت قوة الاطفاء العام اليوم الأربعاء أن خمسة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في محلات أخشاب في منطقة الشويخ الصناعية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء في بيان صحفي أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم يفيد باندلاع حريق في عدد من المحلات تستخدم كمناجر في منطقة الشويخ الصناعية.

وأوضحت أن إدارة العمليات وجهت 5 فرق إطفاء لموقع الحادث وعند وصول الفرق للموقع تبين أن الحريق في أربعة محلات تستخدم كمناجر لبيع الأخشاب وعلى الفور باشرت الفرق في عملية المكافحة وإخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.

وتواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد هايف.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.

المصدر
كونا
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27 سبتمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

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