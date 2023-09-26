الرئيس الأمريكي ينضم إلى عمال السيارات الأمريكيين المضربين في ميشيغان

الرئيس الأمريكي ينضم إلى عمال السيارات الأمريكيين المضربين في ميشيغان

26 سبتمبر، 2023
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انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إلى المشاركين في إضراب عمال السيارات بولاية (ميشيغان) في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية “بالتاريخية” حيث أصبح بايدن أول رئيس أمريكي في الحكم ينضم إلى احتجاج ينظمه مضربون.

ونشر بايدن صورة له على منصة (إكس) وهو بين العمال المضربين مشددا على أن “أرباح الشركات المسجلة يجب أن تعني عقودا قياسية”.

وأضاف “لقد حان الوقت للحصول على اتفاق عادل لعمال السيارات الأمريكيين”.

ويواصل عمال ثلاث من كبرى شركات تصنيع السيارات الأمريكية هي (جنرال موتورز) و(فورد) و(ستيلانتس) إضرابهم منذ منتصف الشهر الجاري مطالبين بزيادة الرواتب وتحسينات على عقود العمل يتعلق بعضها بالامتيازات الاجتماعية والتقاعد.

ويشكل العمال المضربون 40 بالمئة من حجم القوة العاملة في مجال صناعة السيارات بالولايات المتحدة.

المصدر
وكالات
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26 سبتمبر، 2023
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