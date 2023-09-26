الداخلية: ضبط 12 شخصاً في 7 قضايا مختلفة بتهمة تصنيع وترويج الخمور المحلية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه إستمراراً لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في “ادارت مباحث المحافظات” من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري في مختلف مناطق البلاد عن ضبط (12) شخصاً من الجنسية الآسوية في (7) قضايا مختلفة بتهمة تصنيع وترويج الخمور المحلية، حيث تم ضبط عدد (6) مصانع مجهزة لتصنيع الخمور وعدد (7854) زجاجة خمر محلية الصنع، وعدد (6) جركل، وعدد (116) برميل معبأ للتخمير، و(3) احواض سباحة للتعبئة.

وتم إحالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الإختصاص لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.