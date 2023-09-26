“المشروعات السياحية” تفتتح شاطئ البلاجات ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية

أعلنت شركة المشروعات السياحية افتتاح مشروع (شاطئ البلاجات) ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية الذي يضم خدمات ترفيهية ليكون متنفسا للزوار ويعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء على هامش الافتتاح إن الشركة وضعت خطة لتطوير 10 كيلومترات من الواجهة البحرية في دولة الكويت منها شاطئ البلاجات.

وأضاف أن الشاطئ يضم خدمات ترفيهية وتوريحية متكاملة متاحة أمام الزوار مثل المطاعم والبقالات والكبائن الساحلية الخاصة وكراسي البحر والمرافق الصحية والحديقة المائية للاطفال والأللعاب المائية وملعب لكرة الطائرة بوجود المنقذين البحريين.

وعن آلية دخول الشاطئ أوضح الدوسري أن الشركة خصصت موقعا خاصا للحجوزات لتنظيم الدخول واستخدام المرافق والخدمات المتاحة أو عن طريق كشك التذاكر في (شاطئ البلاجات).

ولفت إلى أن مواعيد استخدام الشاطئ تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء طوال أيام الأسبوع موضحا أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى نحو 3 آلاف زائر يوميا.

وأفاد بأن الشركة خصصت مسارين لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمات اللازمة لضمان استخدامهم الأمثل للشاطئ ومرافقه.

وكانت الشركة وقعت مذكرات تعاقد لتطوير مشروعي الواجهة البحرية وجزء من شاطئ البلاجات في مايو الماضي تشمل أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة وألعاب أطفال وتوفر كافة الخدمات الأساسية لمرتادي الشواطئ بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص التجارية والاستثمارية.

يذكر أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج لصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.

جانب من افتتاح مشروع شاطئ البلاجات

جانب من افتتاح مشروع شاطئ البلاجات

جانب من افتتاح مشروع شاطئ البلاجات

جانب من افتتاح مشروع شاطئ البلاجات

جانب من افتتاح مشروع شاطئ البلاجات