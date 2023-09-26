بلدية الكويت: الخطة الإعلامية والتوعوية لحملة النظافة “ديرتنا تستاهل” حققت نتائج إيجابية

قالت بلدية الكويت إن الخطة الإعلامية والتوعوية لحملة النظافة (ديرتنا تستاهل) حققت نتائج إيجابية بتفعيلها لقوانين ولوائح وأنظمة البلدية في المحافظات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية محمد المطيري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المرحلة الأولى لحملة (ديرتنا تستاهل) انطلقت في الثلث الأول من العام الجاري بهدف رفع مستوى النظافة مبينا أن الحملة لا زالت مستمرة للوصول إلى النتائج المأمولة في رفع مستوى النظافة في البلاد.

وأضاف المطيري أن الحملة شملت في مراحلها المختلفة وفقا للخطة الإعلامية والتوعوية التي أعدها الفريق الإعلامي المختص بإدارة العلاقات العامة العديد من الجوانب أهمها تركيزها على الجانب التوعوي للحد من السلوكيات الخاطئة للأفراد بشأن لائحة النظافة.

وذكر أن الحملة خاطبت الجمهور بعدة لغات لإيصال الرسالة التوعية لأكبر الجاليات المقيمة في البلاد إلى جانب التغطية الإعلامية للجولات الميدانية لفرق النظافة الرقابية الخاصة بالحد من مظاهر مخالفات النظافة ومتابعة أداء شركات التنظيف المتعاقدة مع البلدية.

وأشار إلى أن إدارة العلاقات العامة تعاملت مع بلاغات الشكاوى والمخالفات الواردة لها إذ تم التعامل مع أكثر من ستة آلاف بلاغ واتخاذ الاجراء اللازم بشأنها مشيدا بدور الجهات الحكومية لما أبدوه من تعاون وتنسيق وتضافر للجهود في نجاح حملات البلدية المشتركة.

وأفاد بأنه تم تكثيف الجولات الميدانية للفرق خلال سبتمبر الحالي بالتنسيق مع إدارات النظافة وإشغالات الطرق وذلك حيال الأسواق العشوائية والباعة الجائلين للحد من المظاهر السلبية ورصد وإزالة المخالفات تفعيلا للوائح وأنظمة البلدية.

وعلى صعيد مراقبة أعمال الزينة والإعلام فقد بين أنها شملت تركيب 2408 أعلام جديدة لدولة الكويت في الطرق الرئيسية والجسور والمباني الرسمية وتبديل نحو 705 أعلام قديمة بجديدة.