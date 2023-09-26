وزير الخارجية يبحث مع سفيري فرنسا وروسيا تداعيات قرار الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

إلتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع كل من سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت كلير لو فليشر وسفير روسيا الإتحادية لدى دولة الكويت فلاديمير جيلتوف وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه تم خلال اللقاءين بحث التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.

وزير الخارجية يلتقي سفير روسيا الإتحادية لدى دولة الكويت