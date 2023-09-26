الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستصدق على انضمام السويد لحلف الأطلسي إن أوفت أمريكا بوعد مقاتلات إف-16

26 سبتمبر، 2023
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نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله اليوم الثلاثاء إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال تمهيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة.

وقال أردوغان في حديثه إلى صحفيين خلال رحلة العودة من جيب ناختشيفان بأذربيجان، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في نيويورك.

وأضاف أردوغان أن الإدارة الأمريكية تربط بيع الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 لتركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم.

وأردف “إذا أوفت (أمريكا) بوعودها، سيفي برلماننا بوعده كذلك. البرلمان التركي سيكون له القول الفصل بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي”.

المصدر
رويترز
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26 سبتمبر، 2023
0 16 أقل من دقيقة

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