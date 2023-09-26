السكنية: استدعاء 274 مواطنا لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله N3

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر من (N3) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (274) قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 5/12/2004.

توزيع البطاقات

يوم الأربعاء 2023/9/27 والأحد 2023/10/1

توزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين 2023/10/2

إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 2023/10/4

لذا يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج

أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة ( جنوب السرة ) الساعة التاسعة . صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علما بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد

أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2023/10/2، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.

ملاحظة :

لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط .

مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.

تنزيل الأسماء: