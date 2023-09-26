الكرملين: دبابات أبرامز وصواريخ أتاكمز الأمريكية لن تغير الوضع في ساحة القتال

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى ودبابات أبرامز لن يغير الوضع في ساحة القتال.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال بشأن ذلك في إفادة صحفية دورية إن القوات المسلحة الروسية تتعلم باستمرار كيفية التأقلم مع أنواع الأسلحة الجديدة خلال ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف “كل هذا لا يمكن أن يؤثر بأي شكل على أساس العملية العسكرية الخاصة ونتائجها. لا توجد عصا سحرية ولا يمكن لأي نوع من الأسلحة تغيير كفة ميزان القوة في ساحة القتال”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن دبابات أبرامز الأمريكية الصنع وصلت إلى البلاد. وكانت الدبابات التي تعمل بالطاقة النفاثة من أهم متطلبات كييف حتى قدمت واشنطن أخيرا في يناير كانون الثاني أكثر من 30 دبابة.

وقال بيسكوف “دبابات أبرامز أسلحة خطيرة، لكن فلتتذكروا ما قاله الرئيس عن الدبابات الأخرى المصنوعة في دولة أخرى” في إشارة إلى دبابات غربية أخرى حصلت عليها كييف شملت دبابات ليوبارد الألمانية وتشالنجرز البريطانية.

وأضاف “دبابات (أبرامز) تلك ستحترق أيضا”.

وطلبت كييف مرارا من إدارة بايدن تزويدها بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز) للمساعدة في مهاجمة وتعطيل خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في الأراضي التي تحتلها روسيا.