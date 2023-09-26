“ليغو شوز” يعود من جديد إلى الكويت ويطلق العنان للمرح والترفيه

بعد ترقب كبير طال انتظاره، يعود “ليغو شــوز” إلى الكويت من جديد للمرة الثانية بعد مرة أولى كانت في 2019 ليقدّم مُـغامرات عالم «ليغو» الفريدة في معرض الكويت الدولي (قـاعــة 8) خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل وذلك من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً.

“ليـــغو شــوز” هو الفعالــيّة الــليــغو الرسمية في الشرق الأوسط، وتُعتبرهذه المرة الثانية التي تستقطب فيها الكويت هذه الفعاليّة الكبيرة وذلك بالتعاون مع شركة لوكل فليفر ومُشاركة ورعايــة العديد من الجهات الرائدة ، تحت سقف واحد.

وقال المدير الشريك في شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان خالد صلاح الساير فقال أن الشركة تتطلّع دائماً إلى تنظيم مثل هذه الفعاّليات ، وذلك لأنها تسعى جاهدة لمواكبة تطور قطاع الترفيه في الكويت وتقديم تجارب تزخر بالمتعة والتشويق وتتناسب مع جميع الأذواق والأعمار المختلفة.

وفي هذا الصدد، أعرب نائب الرئيس ومدير عام المبيعات والتسويق بمجموعة الراي الإعلامية زياد مجذوب عن سعادته لرعاية مجموعة الراي الإعلامية لحدث ليغو شوز الكويت كراعي إعلامي حصري وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما كانت المجموعة هي الراعي الإعلامي أيضا للحدث الأول والذي أقيم في العام 2019 خاصة وأن مهرجان هذا العام يأتي على مساحة أكبر وبعدد فعاليات أكثر من سابقه، ومضيفا أن رعاية مجموعة الراي الإعلامية لهذا الحدث تأتي من منطلق حرصها على التواجد في كل الأحداث التي تهم أغلب قطاعات المجتمع الكويتي من الكبار والصغار وخاصة الفعاليات التي تدعم المهارات الإبداعية لدى الأطفال.

كما أعتبر رئيس التسويق التنفيذي – بشركة ام تو ار (M2R) بلال مراد : “سعداء في شركة ام تو ار برعاية فعالية “ليغو شوز” في إطار استراتيجيتنا لتشجيع الإبتكار، والتي نحرص من خلالها على المساهمة في تنمية وتطوير الإبداع لدى الفئات العمرية الشابة، وخاصة الأطفال. حيث نحرص على دعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية، وتقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بالنواحي الإبداعية والتي تخدم المجتمع”.

بدورها أكدت المديرة التنفيذية للعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في مؤسسة كويت نيوزالإعلامية (Kuwait News) وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية (Kuwait Times) جنى خلدون النقيب فعاليات “ليغو شوز” تشكل قيمة مضافة وحقيقية للأطفال وأسرهم من خلال العروض التفاعلية الترفيهية التي سيتخللها، مشيرة إلى أن مشاركة صحيفة كويت تايمز الإنجليزية ومؤسسة كويت نيوز الإعلامية في الرعاية الإعلامية تأتي انطلاقا من إدراكها لأهمية المساهمة والمشاركة الفاعلة في تنمية مهارات الأطفال لما في ذلك من تأثير إيجابي كبير على النجاح في مختلف جوانب حياتهم المستقبلية، لا سيما وان هذه الفعالية تسلط الضوء على أهمية التواصل مع الأطفال وتقديم كل ما من شأنه أن ينمي قدراتهم ومهاراتهم.

من ناحيته، أوضح المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندا عبد الله الديحاني قائلا: “سعداء بالشراكة في مثل هذه الفعالية حيث يحرص المركز على تطوير وتعزيز مهارات الأطفال والشباب في المجال التكنولوجي وذلك من خلال تقديم ورش عمل مميزة لتطوير قدراتهم في مجال الروبوت والبرمجة”.

وأضاف الديحاني بأن المركز سيقدم ورش عمل متخصصة في حقائب spike prime التعليمية و التي سيتم التدريب عليها أول مرة من خلال ليجو شوز و الفئة العمرية المستهدفة من 7 إلى 14 عاماً.

وأختتم الساير قائلا:” “حرصنا على عودة تجربة “ليـــغو شــوز” بعد 4 سنوات من التوقف القصرى بسبب جائجة كورونا التي القت بظلالها خلال السنوات الماضية وتلبيه لرغبة عشاق الـليغو في الكويت بوجود أنشطة ترفيهيّة تتناسب مع جميع الفئات والأعمار ولتكون هذه الفعاليّة الممتعة للأطفال وعائلاتهم على حد السواء تحت سقف واحد بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرائدة التي كان لهم دور كبير في رعاية هذه الفعاليّة حيث من المقرر أن تُشارك الجهات الراعيّة بطريقة مُبتكرة على طريقة الـليغو”.

يذكر أن تذكرة المعرض هي تذكرة ليوم واحد لكل شخص والذي سيكون لديه الصلاحية لدخول المعرض أيضا طوال هذا اليوم فقط مع الاستمتاع بتجربة جميع الأنشطة المميزة في هذا اليوم التي تضم 26 منطقة لجميع الأعمار، كما ستكون هناك عروض خاصة للرحلات المدرسية والمؤسسات العلمية والمجموعات التي تبدأ من 20 شخص و أكثر.

اما فيما يتعلق بالعروض الحية المصاحبة للفعاليات والتي ستكون عبر 3 عروض من أيام الاحد إلى السبت ، وأيضا اللقاء والتحية مع شخصيات ليغو، وفضلاّ عن الأنشطة وشخصيات الليغو الممتعة سوف تتضمّن الفعاليّة أفلام الليغو المعروفة والمحبّبة لدى الجميع.