بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 29.33 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 29.33 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 33ر29 نقطة ليبلغ مستوى27ر6895 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر210 مليون سهم عبر 12006 صفقات نقدية بقيمة 4ر50 مليون دينار (نحو 163 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 36ر6 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5726 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 2ر110 مليون سهم عبر 5522 صفقة نقدية بقيمة 8ر19 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 48ر38 نقطة ليبلغ مستوى 50ر7529 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 6ر100 مليون سهم عبر 6484 صفقة بقيمة 5ر30 مليون دينار (نحو 6ر98 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21ر0 نقطة ليبلغ مستوى 00ر5718 نقطة من خلال تداول 2ر98 مليون سهم عبر 4626 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار (نحو 1ر62 مليون دولار).

وكانت شركات (المساكن) و(سنرجي) و(إيفا فنادق) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا) و(أرزان) و(إيفا فنادق) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وثاق) و(أرجان) و(أهلية ت) و(إنجازات) الأكثر انخفاضا.