الداخلية: ضبط 21 شخصا بحوزتهم 11 كيلو مخدرات متنوعة و15 ألف حبة مؤثرات عقلية و71 زجاجة خمر و5 لتر من الـGHB و سلاحين ومبالغ مالية

الداخلية: ضبط 21 شخصا بحوزتهم 11 كيلو مخدرات متنوعة و15 ألف حبة مؤثرات عقلية و71 زجاجة خمر و5 لتر من الـGHB و سلاحين ومبالغ مالية

استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (21) شخصاً من جنسيات مختلفة في (16) ضبطية منفصلة وبحوزتهم نحو (11) كيلو جرام مخدرات متنوعة (حشيش-شبو-كيميكال-ماريجوانا-هيروين-كوكايين) و(15,000) الف حبة مؤثرات عقلية و(5) لتر من مادة (GHB) و(71) زجاجة خمر وعدد (2) سلاح ناري ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بان المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لجميع أساليب تجار ومروجي المواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).