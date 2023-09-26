وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني آخر المستجدات وتداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبدالله وإلغاء البروتوكول الأمني

26 سبتمبر، 2023
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أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الاتصال تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة الغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.

المصدر
كونا
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26 سبتمبر، 2023
0 18 أقل من دقيقة

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