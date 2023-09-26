أقام نادي رقي للثقافة والإعلام أحد أنشطة الملتقي الإعلامي العربي جلسة حوارية بإستضافة أحد أهم القامات الأدبية في الكويت الشاعر بدر بورسلي في حديث عن مسيرته منذ البدايات حتى اليوم ، في بداية الحوار عبر الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي المستشار ماضي الخميس عن عميق ترحيبه باستضافة شاعر الوطن في مقر الملتقى الإعلامي العربي ضمن جلسات نادي رُقي الحوارية.

من جانبه تحدث الشاعر الكبير عن مسيرته الطويلة والتي لم يصفها بالسهلة.

أكد بورسلي أن الشعب الكويتي هو من صنعه وأنه مازال يتعلم حتى اليوم ليس فقط من قراءاته بل من الأبناء والأحفاد ومن المجتمع الكويتي الذي دفعه للإجتهاد ونيل الرضى دائما (أنا رجل تجربة) جملة تختصر مسيرتي.

كما تحدث عن تجربته الأولى وكيف استمر يكتب لعشر سنوات دون أن يشعر باليأس وكان متأكدا أن لحظة النجاح ستأتي لا محال.

وقال بورسلي وكانت بداية النجاح مع الرائع عبد الرب ادريس والمرحوم عبدالكريم عبدالقادر ونجاح عملنا معا حينها أدركت انها بدايه النجاح، وتأكدت أني استطيع أن أفعل الكثير .

كما تحدث عن عمله (مسرحية) مع الراحل طلال مداح وكان عمل مليء بالرسائل الجادة (أنت وحدك البطل) قائلا أنني احب طلال مداح جدا وكنت اتمنى تقديم عمل له .. لذلك عندما حانت الفرصة قدمت له عملا مختلفا.

وتحدث شاعر الوطن عن دقته فيما يكتب فقد تحتاج كلمات الأغنية لشهرين لتنتهي مع التغيير لمرات عدة حتى الوصول إلى الأحساس الذي يريده في الكلمات (مؤكدا أن احساسه بالكلمة أهم من الوزن ) ليصل إلى الجمهور متكاملا ويشعرون أن هذا النص لهم ويلمس قلوبهم كما وضح أنه لا يتدخل في اختيار من يغني كلماته لكن إن طلب منه احدهم كلمات كتبها بكل حب.

وأضاف الشاعربدر بورسلي أن كلمات أغانيه ثبتت المصطلحات الشعبية الكويتيه ، مبينا ان الإستفادة من كل حرف لصناعة الكلمة وكل كلمة درس ليبقى ما يسمعه الناس ثابتا ويستمر لأجيال وهذا يحتاج لبيئة حاضنة نفتقدها في الوقت الراهن وختم الضيف (أعطوا الكويت فرصة لتفرح ) فهي تستحق الأفضل دائما .

نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام في جلسته مساء الإثنين يستضيف الشاعر الكبير بدر بورسلي

نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام في جلسته مساء الإثنين يستضيف الشاعر الكبير بدر بورسلي

نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام في جلسته مساء الإثنين يستضيف الشاعر الكبير بدر بورسلي

نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام في جلسته مساء الإثنين يستضيف الشاعر الكبير بدر بورسلي

نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام في جلسته مساء الإثنين يستضيف الشاعر الكبير بدر بورسلي