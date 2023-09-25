مقتل 6 وفقدان 13 بعد أمطار غزيرة في غواتيمالا

مقتل 6 وفقدان 13 بعد أمطار غزيرة في غواتيمالا

قالت السلطات في جواتيمالا اليوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية تسببت في فيضان نهر في العاصمة غواتيمالا سيتي مما أدى لمقتل ستة أشخاص وفقدان 13 آخرين.

وقالت وكالة كونريد الوطنية لمواجهة الكوارث في جواتيمالا إن ستة منازل جرفتها المياه بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذي يمر عبر غواتيمالا سيتي في منطقة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات جنوبي وسط المدينة.

وقال سيرخيو كابانياس رئيس العمليات في إدارة الإطفاء بالبلدية “عثرنا على ست جثث حتى الآن، ومن المرجح أن نعثر على المزيد”. وأضاف “الجثث لفتاة وخمسة بالغين”.

وقال كيفن إسكوبار، الفني الميداني في كونريد، للصحفيين إن رجال الإنقاذ “عثروا على جثة طفلة يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات” على الأرجح.

ونشر الرئيس أليخاندرو جياماتي رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس عبر فيها عن “قلقه العميق وتضامنه مع الأسر المتضررة”.

وتشير إحصاءات الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في غواتيمالا خلال موسم الأمطار الحالي بخلاف من سقطوا بعد أمطار الليلة الماضية.