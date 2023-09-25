ستاندرد اند بورز يغلق مرتفعا مع ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا اليوم الاثنين مدعوما بأسهم شركة أمازون وشركات قطاع الطاقة مع زيادة أكبر في عوائد سندات الخزانة وتطلع المستثمرين إلى بيانات اقتصادية وإلى تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع لمعرفة معالم مسار أسعار الفائدة.

ويحاول المستثمرون التعامل مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في 16 عاما بعد أن قدم الاحتياطي الاتحادي توقعات متشددة لسعر الفائدة على المدى الطويل. وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعى منذ مارس آذار.

ووفقا للبيانات الأولية، حقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 زيادة بلغت 17.92 نقطة، أي 0.41 بالمئة، ليغلق عند 4337.98 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 59.86 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 13271.66 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 39.81 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 34003.65 نقطة.