لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان توصي بتطوير الخدمات وبرامج التأهيل في السجن المركزي

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعاً اليوم لمناقشة رد وزارة الداخلية زيارة أعضائها إلى السجن المركزي.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت رد وزارة الداخلية بخصوص ملاحظات اللجنة عقب زيارة أعضـاء اللجنة للسجن المركزي وما أبدوه من ملاحظات، بحضور مدير عام المؤسسات الإصلاحية وعدد من الضباط المسؤولين عن المؤسـسـة الإصلاحية.

وأضاف هايف أن اللجنة أوصت بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة في السجن وبرامج التأهيل الإصلاحية، والعمل على إعادة تفعيل برنامج حفظ القرآن الكريم والخاص بخفض مدة العقوبة والعفو مع تطوير نظام الاختبارات فيه.

وأوضح أن من ضمن توصيات اللجنة، العمل على تطوير إجراءات التفتيش، وذلـك بـاسـتـخـدام أجهزة التفتيش الحديثة، والعمل على تطبيق نص المادة رقم (85) من قانون تنظيم السجون والذي ينص على أن يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر.

وأشار هايف إلى أن من بين توصيات اللجنة العمل على تطوير منظومة المشاركة المجتمعية للمؤسسات الأهلية والخيرية لتحسين بيئة السجون والبناء البشري وإعادة التأهيل للنزلاء، والسعي في الحصول على التصنيف العالمي للسجون في دولة الكويت من خلال تطبيق المعايير الإنسانية والعالمية المنظمة لعمل السجون.