الهلال الأحمر الكويتي يسلم أوكرانيا مولدات كهربائية لمواجهة نقص الطاقة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الاثنين تسليم الصليب الأحمر الأوكراني مولدات كهربائية لمواجهة تبعات أزمة الطاقة هناك.

وقال الدكتور الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن التبرع يعبر عن مدى تضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعوب المنكوبة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضاف أن دفعة المساعدات هذه تعكس سرعة استجابة دولة الكويت للاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا مشيرا الى تقديم الجمعية سابقا أكثر من 5ر33 طنا من المساعدات الإغاثية لمساعدة لاجئي أوكرانيا.

من جهته أكد سفير دولة الكويت لدى بولندا خالد الفضلي حرص دولة الكويت على تخفيف معاناة الشعب الأوكراني بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا.

وأكد ان المساعدات الإنسانية الكويتية تنبع من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وللقيادة السياسية استكمالا لمسيرة كويت العطاء.

ولفت السفير الفضلي إلى سرعة استجابة مختلف المؤسسات الكويتية وتسخيرها جميع الامكانات المتاحة لوصول هذه المساعدات مشيدا بدور جمعية الهلال الأحمر على الاستجابة لطلب أوكرانيا بالحصول على هذا الدعم.

بدوره أثنى المستشار في سفارة أوكرانيا لدى بولندا فيتالي بيلاي في تصريح مماثل ل(كونا) على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وأوكرانيا معربا عن اعتزازه بما تحقق من تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب عن خالص الامتنان والعرفان لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على موقفها الداعم والمساند للشعب الأوكراني.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في وقت سابق تقديم مساعدات انسانية بقيمة مليوني دولار أمريكي للاجئي أوكرانيا وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيدا للتوجيهات السامية.