وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة

الوزير الشعلة: المخطط الهيكلي الرابع 2040 يعكس رؤية الدولة في السياسة العمرانية والاقتصادية بالتوازي مع النمو السكاني المستقلبي

25 سبتمبر، 2023
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أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 الذي اعتمده مجلس الوزراء اليوم الاثنين سيعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040.

وقال الوزير الشعلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 حدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.

وأشار إلى أن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت يتضمن أربعة أقاليم الأول منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية والثاني المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية والثالث المنطقة الإقليمية الجنوبية والرابع المنطقة الإقليمية الغربية.

وأضاف ” يتضمن المخطط الهيكلي للدولة أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6 ملايين و123 ألفا و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و968 ألفا و200 فرصة عمل فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية وهي المحور الدولي 519 ألف نسمة بـ 171 ألفا و800 فرصة عمل أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية وتتمثل بالمحور الصناعي يبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ 157 ألف فرصة عمل وفي المنطقة الإقليمية الغربية وهي ضمن محور الموارد فيبلغ إجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ 180 ألف فرصة عمل”.

المصدر
كونا
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25 سبتمبر، 2023
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