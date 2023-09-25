البرلمان العربي: اقتحامات واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي دعوة لتفجير ساحة الصراع

دان البرلمان العربي اليوم الاثنين بأشد العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين الاخيرة للمسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف يهودا غليك والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية قوات الاحتلال معتبرا انها دعوة لتفجير ساحة الصراع.

واستنكر البرلمان في بيان اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع دخول المصلين إليه موضحا انه أمر ينتهك حرية المصلين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان.

كما دان العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (نور شمس) شرق مدينة (طولكرم) والذي أدى الى استشهاد شابين وتدمير البنية التحتية للمخيم وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على المواطنين في قطاع غزة.

واعتبر البيان أن هذه الجرائم “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل” مؤكدا أن اقتحامات واعتداءات الاحتلال هي “دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.

وحمل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى الضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبارها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وطالب بضرور الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وشدد البرلمان على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وعلى الوصاية الأردنية.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك قد قاد صباح يوم امس الاحد اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.