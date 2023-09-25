وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد عن عمر ناهز الـ91 عاماً

توفي الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح عن عمر ناهز الـ91 عاماً.

وتقلد الراحل عدة مناصب من بينها عين نائبًا لرئيس الأمن العام في عام 1957 بعد وفاه والدة.

وفي 17 يناير 1962 عين وزيرًا للبريد والبرق والهاتف وذلك في الحكومة الأولى بعد الاستقلال بفترة المجلس التأسيسي، وبعام 1963 وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عين وزيرًا للإرشاد والأنباء، وظل بهذا المنصب حتى تاريخ 29 ديسمبر 1963 حيث استقالت الوزارة، عين بعدها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وذلك لغايه 30 نوفمبر 1964.