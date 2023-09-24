فريق كويتي يفوز بجائزة أفضل فريق في بطولة “الكايت بورد” بمصر

فاز الفريق الكويتي للتزلج الشراعي (الكايت بورد) اليوم الأحد بجائزة أفضل فريق في الدورة ال14 لبطولة (كنج أف لاجون) لرياضة (الكايت سيرينج) التي استضافتها مصر.

وفازت اللاعبة الكويتية وجد الصباح بالمركز الثاني في فئة (إيرستايل) للبنات فيما حققت شقيقتها نجلاء الصباح جائزة النجمة الصاعدة في البطولة التي نظمتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمنطقة (رأس سدر) على خليج السويس بساحل البحر الأحمر.

وأشاد أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بنتائج الفريق الكويتي في ظل أول مشاركة له في البطولة التي يتنافس فيها لاعبون على مستوى عال.

وثمن الفودري الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة بالكويت من أجل تطوير لعبة (الكايت بورد) والمنافسة على تحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم الكويت عاليا في البطولة التي تشارك فيها فرق من كولومبيا وهولندا والكويت إلى جانب مصر.

وأضاف أن بطولة (الكايت بورد) التي استضافتها مصر خلال الفترة من ال19 الى ال24 سبتمبر الحالي تميزت باستعراض القدرات الفنية الرياضية في مواجهة قوة الرياح مشيرا الى مشاركة نخبة من أبطال مصر ودول أوروبية وآسيوية وأمريكا الجنوبية في البطولة.

ويشارك الفريق الكويتي في البطولة بوفد يرأسه عبدالعزيز البنا ويضم خمسة لاعبين هم عبدالله الغربللي وراشد المسعودي ومهلهل المضف وعبدالله الذربان وأحمد القلاف إلى جانب اللاعبتين الشقيقتين وجد ونجلاء الصباح إضافة إلى مشرف عام لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي نايف الهده.

وتعد رياضة (الكايت بورد) أحد رياضات الأمواج تجمع بين ركوب الأمواج واستخدام قارب صغير حيث يمكن للمتسابقين الاستمتاع بالرياح والأمواج والقفز فوق الأمواج العالية وتتضمن سباقات السرعة والأداء الفني والقفز على الأمواج.

كما تأتي البطولة في إطار استراتيجية ترويجية تعتمد عليها مصر في إلقاء الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري والمنتجات المتنوعة التي يتمتع بها ومنها السياحة الرياضية وسياحة المغامرات.

الفريق الكويتي للتزلج الشراعي على منصة التتويج