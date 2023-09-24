“صباح الأحمد للموهبة” يفتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقة “روبوتكس” الدولية

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع اليوم الاحد عن فتح باب التسجيل للتأهيل لمسابقة (روبوتكس) الدولية غدا الاثنين والتي ستقام بجمهورية إستونيا في 17 و 18 نوفمبر المقبل.

وقال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني في بيان صحفي ان فتح باب التسجيل للكويتيين الذين يمتلكون الموهبة والافكار الإبداعية للمشاركة في تصفيات هذا المحفل الدولي سيبدأ من 25 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2023 من الفئة العمرية 14 و15 عاما من الجنسيين عبر الرابط المتاح في صفحة الانستغرام الخاصة بالمركز.

وأضاف الديحاني ان الهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار سعي المركز المتواصل لتشجيع وتحفيز الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية ثقافتهم ومعلوماتهم في مجال صناعة وتطوير الروبوتات بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والابداع.

وأوضح أن نظام المسابقة يعتمد بشكل عام على تحدي الفرق حيث يتكون كل فريق من عضوين إلى ثلاثة أعضاء وستمثل الفرق المشاركة دولة الكويت في هذه المسابقة العالمية.

وأشار إلى أن المركز سيقدم الدورات التدريبية اللازمة لتجهيز الفرق المشاركة وتدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم لكيفية تصميم وبناء وبرمجة الروبوت والتحكم به للدخول في التحديات مع الفرق المشاركة من الدول الأخرى.

وأضاف أنه سيتم اختيار أفضل 3 فرق من المشاركين في التصفيات لهذه المسابقة العالمية حسب الشروط والأحكام المذكورة في رابط التسجيل الخاص بالمسابقة.

وتعد مسابقة روبوتكس الدولية التي تقام في إستونيا مهرجانا سنويا للروبوتات يجمع بين ألاف المهندسين والمبتكرين والطلاب والمتنافسين وصناع التكنولوجيا حيث شارك العام الماضي ما يقارب من 3000 متنافس من 28 دولة حول العالم.