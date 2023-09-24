“الداخلية” تنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري “ALFA” يومي غدا وبعد غد

“الداخلية” تنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري “ALFA” يومي غدا وبعد غد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد قيام الإدارة العامة لخفر السواحل بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) يومي 25 و 26 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميل بحري.

وحذرت الادارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.